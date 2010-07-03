В Шереметьеве проведут прием по вопросу прав пассажиров при доставке багажа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В аэропорту Шереметьево 3 июля проведут прием граждан по вопросу о соблюдении прав пассажиров при доставке багажа. Организатором выступила Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры будут вести прием с 09:00 до 18:00 в терминале D аэропорта Шереметьево. Всех желающих пригласили подойти к стойке информации напротив зеленого коридора на первом этаже в зоне прилета.

Вечером 30 июня в терминале D скопились толпы пассажиров, которые почти два часа не могли получить свои вещи. В пресс-службе аэропорта заявили, что дело в опоздании рейсов – самолеты приземлялись позже из-за высокой грозовой активности. В итоге в Шереметьеве скопились тысячи сумок. Еще в одном из терминалов сломалась багажная лента.

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за багажного коллапса в Шереметьеве. Возбуждено 18 административных дел.

В СМИ сложившуюся проблему связывают в первую очередь с системной нехваткой персонала. В конце 2018 года в Шереметьеве сменилась компания, которая обрабатывала весь багаж, а именно – дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг".

