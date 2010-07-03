Генпрокуратура начала проверку из-за багажного коллапса в Шереметьеве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево возбуждено 18 административных дел.

"В связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов") в отношении виновных юридических и должностных лиц", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура проведет проверку из-за задержек с багажом. Пассажиры жалуются на ситуацию с начала июня. Вещи в отдельных случаях приходится ждать по несколько часов. В аэропорту объясняют задержки пиковой нагрузкой в высокий сезон. Кроме того, проблемы связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа.

В распоряжении телеканала Москва 24 оказалась видеозапись, на которой сотрудница одной из авиакомпаний объясняет разгневанным пассажирам, что техническая проблема, сложившаяся в Шереметьеве, связана с работой самого аэропорта и произошла не по вине перевозчика. "Мы страдаем уже два месяца от этого. Я не знаю, почему они (аэропорт. – Прим. ред.) не решают это. Мне не докладывают", – объяснила женщина.

В СМИ сложившуюся в Шереметьеве проблему связывают в первую очередь с системной нехваткой персонала. В конце 2018 года в Шереметьеве сменилась компания, которая обрабатывала весь багаж, а именно – дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг".

На рекрутинговых порталах появились объявления о наборе комплектовщиков багажа. Грузчикам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 55 тысяч рублей, ДМС и другие выгодные условия.

Вечером 30 июня в терминале D скопились толпы пассажиров, которые почти два часа не могли получить свои вещи. В пресс-службе аэропорта заявили, что дело в опоздании рейсов. Якобы самолеты приземлялись позже из-за высокой грозовой активности. В итоге в Шереметьеве скопились тысячи сумок. Еще в одном из терминалов сломалась багажная лента.

