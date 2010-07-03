В Шереметьеве идет проверка из-за задержек багажа

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В московском аэропорту Шереметьево идет внутренняя проверка из-за задержек багажа, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он подчеркнул, что по ее результатам будут сделаны выводы по целому ряду сотрудников.

По его словам, к этому процессу подключилась Генпрокуратура и Ространснадзор.

"Я полагаю, что все усилия контролирующих органов нацелены в первую очередь на то, чтобы помочь "разрулить" ситуацию и понять, что же делается не так. Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс", – цитирует министра РИА Новости.

Дитрих отметил, что сложность состоит в том, что сейчас высокий сезон, из-за чего в Шереметьеве большой пассажиропоток.

Вечером 30 июня в Терминале D пассажиры почти два часа не могли получить свои вещи. В пресс-службе аэропорта заявили, что дело в опоздании рейсов – самолеты приземлялись позже из-за высокой грозовой активности. В итоге в Шереметьеве скопились тысячи сумок. Еще в одном из терминалов сломалась багажная лента.

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за багажного коллапса. Возбуждено 18 административных дел.

С 3 июля в аэропорту проводят прием граждан по вопросу о соблюдении прав пассажиров при доставке багажа. Организатором выступила Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Сотрудники прокуратуры будут вести прием с 09:00 до 18:00 в Терминале D аэропорта Шереметьево. Всех желающих пригласили подойти к стойке информации напротив зеленого коридора на первом этаже в зоне прилета.

В СМИ сложившуюся проблему связывают в первую очередь с системной нехваткой персонала. В конце 2018 года в Шереметьеве сменилась компания, которая обрабатывала весь багаж, а именно – дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг".

