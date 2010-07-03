В Шереметьеве идет проверка из-за задержек багажа

В московском аэропорту Шереметьево идет внутренняя проверка из-за задержек багажа, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он подчеркнул, что по ее результатам будут сделаны выводы по целому ряду сотрудников.
По его словам, к этому процессу подключилась Генпрокуратура и Ространснадзор.
"Я полагаю, что все усилия контролирующих органов нацелены в первую очередь на то, чтобы помочь "разрулить" ситуацию и понять, что же делается не так. Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс", – цитирует министра РИА Новости.
Дитрих отметил, что сложность состоит в том, что сейчас высокий сезон, из-за чего в Шереметьеве большой пассажиропоток.
Вечером 30 июня в Терминале D пассажиры почти два часа не могли получить свои вещи. В пресс-службе аэропорта заявили, что дело в опоздании рейсов – самолеты приземлялись позже из-за высокой грозовой активности. В итоге в Шереметьеве скопились тысячи сумок. Еще в одном из терминалов сломалась багажная лента.
Генпрокуратура РФ начала проверку из-за багажного коллапса. Возбуждено 18 административных дел.
С 3 июля в аэропорту проводят прием граждан по вопросу о соблюдении прав пассажиров при доставке багажа. Организатором выступила Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Сотрудники прокуратуры будут вести прием с 09:00 до 18:00 в Терминале D аэропорта Шереметьево. Всех желающих пригласили подойти к стойке информации напротив зеленого коридора на первом этаже в зоне прилета.
В СМИ сложившуюся проблему связывают в первую очередь с системной нехваткой персонала. В конце 2018 года в Шереметьеве сменилась компания, которая обрабатывала весь багаж, а именно – дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.