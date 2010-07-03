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17:15

Шереметьево сформировал план по стабилизации ситуации с багажом

транспорт город

17:15

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Аэропорт Шереметьево сформировал и направил в министерство транспорта РФ план мероприятий по стабилизации ситуации с выдачей багажа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих, поручил столичному аэропорту до 10 июля предоставить план мероприятий по улучшению ситуации с багажом. Он добавил, что локального улучшения ситуации следует ожидать только к концу июля, а стабилизации ее – до 15 августа.

Накануне официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал, что пассажиропоток, проходящий через Терминал D, удалось снизить более чем на три тысячи пассажиров и на две тысячи – количество мест багажа ежесуточно.

В частности, обслуживание 18 рейсов "Аэрофлота", "Северстали", "России" и "Уральских авиалиний" перенесено из Терминала D в Терминалы В и Е. Также изменено время вылетов шести рейсов авиакомпании "Икар".

Одновременно с этим в аэропорту увеличили штатную численность грузчиков. К работе привлекли сотрудников партнерских компаний.

30 июня в Терминале D пассажиры почти два часа не могли получить свои вещи. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, это произошло из-за опоздания рейсов в связи с непогодой. Еще в одном терминале сломалась багажная лента.

Генпрокуратура РФ организовала проверку из-за багажного коллапса, после чего были уволены пятеро руководителей "Шереметьево Хэндлинг" – компании, которая обрабатывала весь багаж в аэропорту с конца 2018 года.

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транспорт город

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