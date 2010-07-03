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Москва 24

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14:27

В Шереметьеве опровергли повышение зарплат грузчикам до 200 тысяч рублей

общество транспорт

14:27

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сообщения о зарплатах грузчиков в 200 тысяч рублей не соответствуют действительности, сообщил первый замгендиректора аэропорта Шереметьево по производству Андрей Никулин.

"За последний год у нас у грузчиков не было средней зарплаты 45 тысяч. И не было 200 тысяч. На данный момент у нас средняя заработная плата 82 тысячи рублей до вычета налогов", – цитирует Никулина РИА Новости.

Он уточнил, что такую зарплату получает персонал, который занимается обработкой багажа – водители, операторы-комплектовщики и грузчики.

Ранее СМИ сообщили, что на фоне проблем с выдачей багажа зарплаты грузчикам в аэропорту подняли с 45 до 200 тысяч рублей.

30 июня в Терминале D пассажиры почти два часа не могли получить свои вещи. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, это произошло из-за опоздания рейсов в связи с непогодой. Еще в одном терминале сломалась багажная лента.

Генпрокуратура РФ провела проверку из-за багажного коллапса, после чего были уволены пятеро руководителей "Шереметьево Хэндлинг" – компании, которая обрабатывала весь багаж в аэропорту с конца 2018 года.

3 июля Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте открыла в аэропорту прием граждан по вопросу о соблюдении прав пассажиров при доставке багажа.

Минтранс РФ потребовал решить проблему багажа в Шереметьеве к 15 августа.

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общество транспорт

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