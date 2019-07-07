СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьеве в пять раз

Грузчикам в аэропорту Шереметьево подняли зарплату якобы до 200 тысяч рублей, пишут "Ведомости".

Казалось бы, значительный рост зарплаты должен решить проблему с багажом, но пока этого не произошло. По данным телеканала Москва 24, пассажирам по-прежнему приходится ждать выдачи чемоданов – иногда часами.

Сейчас персонал аэропорта обрабатывает по две тысячи единиц багажа в сутки. Чтобы выйти из багажного коллапса, Шереметьево дополнительно набирает 400 грузчиков. По информации "Ведомостей", прежде они получали примерно 45 тысяч в месяц. Всем ли грузчикам увеличили зарплату или нет, не уточняется.

30 июня в Терминале D аэропорта Шереметьево пассажиры почти два часа не могли получить свои вещи. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, это произошло из-за опоздания рейсов: в грозу самолеты приземлялись с опозданием, и в итоге скопились тысячи сумок. Еще в одном терминале сломалась багажная лента.

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за багажного коллапса. 3 июля в аэропорту открыли прием граждан по вопросу о соблюдении прав пассажиров при доставке багажа. Организатором выступила Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

После прокурорской проверки были уволены пятеро руководителей "Шереметьево Хэндлинг" – компании, которая обрабатывала весь багаж в аэропорту с конца 2018 года. 5 июля представители Шереметьева заверили, что им удалось обеспечить доставку в российские и зарубежные аэропорты всего трансферного багажа. Минтранс РФ потребовал решить проблему багажа в Шереметьеве к 15 августа.