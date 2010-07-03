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16:23

Шереметьево обеспечил доставку всего задержанного багажа

происшествия транспорт

16:23

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Аэропорт Шереметьево обеспечил доставку в российские и зарубежные аэропорты всего трансферного багажа, который был задержан в прошлые выходные. Об этом заявила Агентству "Москва" глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. По ее словам, в авиагавани увеличили число сотрудников, которые занимаются обработкой багажа.

Как уточнила Захаренкова, уже "сформирован и реализуется комплекс оперативных мер, направленных на стабилизацию сроков выдачи и отправки багажа". Чтобы решить проблему, в Шереметьеве поэтапно переводят рейсы из Терминала D в другие терминалы, рассказала представитель авиагавани. Она добавила, что наладить сортировку и доставку багажа также позволит увеличение штата работников.

"Руководство аэропорта находится в тесном взаимодействии с прокуратурой, ежедневно информирует о принятых мерах и учитывает замечания и рекомендации, поступающие по результатам проверки госорганов", – подчеркнула Захаренкова.

30 июня в Терминале D аэропорта Шереметьево пассажиры почти два часа не могли получить свои вещи. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, это произошло из-за опоздания рейсов: в грозу самолеты приземлялись с опозданием, и в итоге скопились тысячи сумок. Еще в одном терминале сломалась багажная лента.

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за багажного коллапса. 3 июля в аэропорту открыли прием граждан по вопросу о соблюдении прав пассажиров при доставке багажа. Организатором выступила Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

После прокурорской проверки были уволены пятеро руководителей "Шереметьево Хэндлинг" – компании, которая обрабатывала весь багаж в аэропорту с конца 2018 года. Уточнялось, что со своими обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, глава службы перронного обслуживания, а также глава дирекции по обработке багажа, заместитель гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров и гендиректор общества.

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