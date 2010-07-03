В Генпрокуратуре рассказали об улучшении ситуации с багажом в Шереметьеве

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Перераспределение потока пассажиров и некоторые другие меры позволили значительно улучшить ситуацию с выдачей багажа в Шереметьеве, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
По его словам, пассажиропоток, проходящий через Терминал D, удалось снизить более чем на три тысячи пассажиров и на две тысячи – количество мест багажа ежесуточно. Это способствует своевременной сортировке и отправке.
В частности, обслуживание 18 рейсов "Аэрофлота", "Северстали", "России" и "Уральских авиалиний" перенесено из Терминала D в Терминалы В и Е. Также изменено время вылетов шести рейсов авиакомпании "Икар".
Одновременно с этим в аэропорту увеличили штатную численность грузчиков. К работе привлекли сотрудников партнерских компаний.
Ранее гендиректор аэропорта Андрей Никулин заявил, что в Шереметьеве на данный момент задерживается менее тысячи единиц багажа. Он пообещал, что воздушная гавань возместит авиакомпаниям понесенные из-за задержек багажа убытки.
30 июня в Терминале D пассажиры почти два часа не могли получить свои вещи. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, это произошло из-за опоздания рейсов в связи с непогодой. Еще в одном терминале сломалась багажная лента.
Генпрокуратура РФ провела проверку из-за багажного коллапса, после чего были уволены пятеро руководителей "Шереметьево Хэндлинг" – компании, которая обрабатывала весь багаж в аэропорту с конца 2018 года.
По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, до 10 июля аэропорт Шереметьево представит план мероприятий по стабилизации ситуации с багажом. По словам министра, улучшения можно ожидать к концу июля, а стабилизации – к 15 августа.
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