Шереметьево возместит авиакомпаниям понесенные убытки из-за задержек багажа

12:59
12:59
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Авиакомпаниям возместят убытки, связанные с задержками багажа в Шереметьеве, включая компенсации пассажирам. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора по производству "Международный аэропорт Шереметьево" Андрей Никулин.
"Мы сейчас видим определенные затраты, которые мы должны будем компенсировать авиакомпаниям в соответствии с договорами", – приводит слова Никулина Агентство "Москва".
Кроме того, будут привлечены около 500 человек для устранения задержек выдачи багажа. Они уже проходят обучение.
"Время подготовки водителей и грузчиков занимает определенный срок. Нам оказывают поддержку партнерские компании, и у нас нужное количество персонала на всех участках. Мы приняли оперативные меры – в начале июня был организован оперативный штаб, данный штаб работает без выходных", – рассказал Никулин.
По его словам, к 10 июля будет представлен план мероприятий по решению вопроса с задержками багажа.
Также руководство аэропорта Шереметьево принесло извинения пассажирам в связи с инцидентом.
"Хотелось бы извиниться перед пассажирами за те ситуации и дни, когда они были вынуждены ждать своего багажа. Мы сделаем все, чтобы такие ситуации не повторялись", – добавил Никулин.
Он отметил, теперь стало ясно, сколько грузчиков не хватает воздушной гавани.
Также в аэропорту напомнили пассажирам, что брать в ручную кладь нужно те вещи, которые могут понадобиться в первые два дня поездки.
30 июня в Терминале D аэропорта Шереметьево пассажиры почти два часа не могли получить свои вещи. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, это произошло из-за опоздания рейсов: в грозу самолеты приземлялись с опозданием, и в итоге скопились тысячи сумок. Еще в одном терминале сломалась багажная лента.
Генпрокуратура РФ начала проверку из-за багажного коллапса. 3 июля в аэропорту открыли прием граждан по вопросу о соблюдении прав пассажиров при доставке багажа. Организатором выступила Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
После прокурорской проверки были уволены пятеро руководителей "Шереметьево Хэндлинг" – компании, которая обрабатывала весь багаж в аэропорту с конца 2018 года. 5 июля представители Шереметьева заверили, что им удалось обеспечить доставку в российские и зарубежные аэропорты всего трансферного багажа. Минтранс РФ потребовал решить проблему багажа в Шереметьеве к 15 августа.
Шереметьево начало платить грузчикам до 200 тысяч рублей в месяц
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