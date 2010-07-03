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Москва 24

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14:29

В Шереметьеве опровергли задержку нескольких тысяч единиц багажа

транспорт происшествия

14:29

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В аэропорту Шереметьево на данный момент задерживается менее тысячи единиц багажа. Такие данные привел первый заместитель гендиректора воздушной гавани Андрей Никулин.

"Не было такого, чтобы девять тысяч единиц багажа не улетело", – заявил он. "Сейчас у нас меньше тысячи мест багажа, и эта цифра не отличается с прошлого лета. Ровно такая же, как год назад", – цитирует Никулина Агентство "Москва".

Ранее Никулин пообещал, что Шереметьево возместит авиакомпаниям понесенные из-за задержек багажа убытки. Он добавил, что для устранения проблемы с багажом дополнительно привлекут около 500 человек. Они уже проходят обучение.

По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, до 10 июля аэропорт Шереметьево представит план мероприятий по стабилизации ситуации с багажом. По словам министра, улучшения можно ожидать к концу июля, а стабилизации – к 15 августа.

В конце июня в Терминале D Шереметьева пассажиры не могли получить свои вещи в течение почти двух часов. Генпрокуратура РФ начала проверку. После проверки были уволены пятеро руководителей "Шереметьево Хэндлинг" – компании, которая обрабатывала весь багаж в аэропорту с конца 2018 года.

Минтранс РФ потребовал решить проблему багажа в Шереметьеве к 15 августа. 5 июля представители Шереметьева заверили, что им удалось обеспечить доставку в российские и зарубежные аэропорты всего трансферного багажа.

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