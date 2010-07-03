В Шереметьеве опровергли задержку нескольких тысяч единиц багажа

В аэропорту Шереметьево на данный момент задерживается менее тысячи единиц багажа. Такие данные привел первый заместитель гендиректора воздушной гавани Андрей Никулин.
"Не было такого, чтобы девять тысяч единиц багажа не улетело", – заявил он. "Сейчас у нас меньше тысячи мест багажа, и эта цифра не отличается с прошлого лета. Ровно такая же, как год назад", – цитирует Никулина Агентство "Москва".
Ранее Никулин пообещал, что Шереметьево возместит авиакомпаниям понесенные из-за задержек багажа убытки. Он добавил, что для устранения проблемы с багажом дополнительно привлекут около 500 человек. Они уже проходят обучение.
По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, до 10 июля аэропорт Шереметьево представит план мероприятий по стабилизации ситуации с багажом. По словам министра, улучшения можно ожидать к концу июля, а стабилизации – к 15 августа.
Минтранс РФ потребовал решить проблему багажа в Шереметьеве к 15 августа. 5 июля представители Шереметьева заверили, что им удалось обеспечить доставку в российские и зарубежные аэропорты всего трансферного багажа.
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