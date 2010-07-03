Отечественную систему обработки багажа планируют внедрить в Жуковском

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Жуковском – четвертом представителе московского авиаузла – не исключают внедрения новой системы обработки багажа.
"Установленная система обработки багажа сейчас полностью соответствует нашим потребностям и имеет значительный запас мощности. Принимая во внимание быстрый рост пассажиропотока и планы по расширению пассажирского терминала, аэропорт будет проводить модернизацию багажной системы. Никаких ограничений по выбору поставщика у нас нет", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы воздушной гавани.
В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево указали, что не планируют менять систему обработки багажа.
Отечественная система обработки была впервые внедрена в здании нового терминала аэропорта "Симферополь". Конструкции изготавливаются на заводе в подмосковной Балашихе, комплектующие поставляются с предприятий Волгограда, Набережных Челнов, Московской области и ряда других регионов.
Система представляет собой набор конвейерных лент для приема багажа пассажиров на стойках регистрации, сортировки и доставки его в зону комплектации, а также в обратном порядке – разгрузка багажа и доставка его в зону выдачи багажа. Обеспечивается стопроцентный досмотр отправляемого багажа.
Такая система в ближайшее время появится в аэропортах Южно-Сахалинска и Набережных Челнов.
В советское время багажные системы для аэропортов производились в Латвии, на Опытном заводе № 85 Гражданской авиации. После 1991 года все багажные системы в РФ закупались у иностранных поставщиков.
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