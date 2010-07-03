В Совфеде предложили поблагодарить авиадиспетчеров из Украины

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Фото: depositphotos/nitinut380
В Совфеде предложили поблагодарить украинских диспетчеров, которые впустили российский самолет авиакомпании "Глобус" (структура ГК "S7 Group") в воздушное пространство страны, несмотря на запрет.
"Это гуманное решение украинских диспетчеров, потому что они понимали, что людям, которые были на этом борту, угрожает опасность. Я не сомневаюсь, что мы сделали то же самое и в обратном направлении", – цитирует ИА "НСН" заместителя главы комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова.
Сенатор также отметил, что в ситуацию "не нужно вмешивать политику".
Ранее сообщалось, что Киев разрешил российскому самолету пролететь над Украиной. Это произошло впервые за несколько лет. Boeing-738 летел из итальянского города Бари в Москву и мог попасть в зону грозового фронта. Чтобы его обойти, пилоты запросили разрешения у львовских диспетчеров. В итоге российский самолет находился в небе над Украиной в течение 26 минут.
В организации "Украэрорух" решение диспетчеров объяснили соблюдением законодательных актов и стандартов ICAO.
Украина закрыла свое небо для России с сентября 2015 года. В санкционный список попали крупнейшие российские перевозчики, в том числе "Аэрофлот" (со всеми дочерними авиакомпаниями) и "Сибирь" – всем им частично или полностью запрещены транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины.
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