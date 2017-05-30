США отказались от запрета гаджетов на рейсах из Европы – СМИ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Соединенные Штаты договорились с Европейской комиссией об отмене запланированного запрета на пронос крупной электроники в салоны самолетов, прибывающих в США из Европы, сообщает Politico.

Как пояснили представители ЕК, стороны будут активно вести технические переговоры и постараются прийти к другому решению.

Позже министерство национальной безопасности (МНБ) США распространило заявление, в котором сказано, что страна оставляет за собой право в случае потенциальной угрозы ввести запрет.