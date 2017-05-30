Форма поиска по сайту

30 мая 2017, 23:53

В мире

США отказались от запрета гаджетов на рейсах из Европы – СМИ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Соединенные Штаты договорились с Европейской комиссией об отмене запланированного запрета на пронос крупной электроники в салоны самолетов, прибывающих в США из Европы, сообщает Politico.

Как пояснили представители ЕК, стороны будут активно вести технические переговоры и постараются прийти к другому решению.

Позже министерство национальной безопасности (МНБ) США распространило заявление, в котором сказано, что страна оставляет за собой право в случае потенциальной угрозы ввести запрет.

Ранее американские власти ограничили провоз электронных устройств в ручной клади в связи с террористической угрозой. Запрет коснулся рейсов в США из десяти международных аэропортов, среди которых Каир, эль-Кувейт, Касабланка, Стамбул, Абу-Даби, а также аэропорты Саудовской Аравии и ОАЭ. Аналогичные ограничения ввели и власти Великобритании.

Под запретом оказались все гаджеты, включая электронные книги, планшеты, ноутбуки, фото- и видеокамеры. Провозить в ручной клади разрешалось только мобильные телефоны и медицинские приборы.

