США отказались от запрета гаджетов на рейсах из Европы – СМИ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Соединенные Штаты договорились с Европейской комиссией об отмене запланированного запрета на пронос крупной электроники в салоны самолетов, прибывающих в США из Европы, сообщает Politico.
Как пояснили представители ЕК, стороны будут активно вести технические переговоры и постараются прийти к другому решению.
Позже министерство национальной безопасности (МНБ) США распространило заявление, в котором сказано, что страна оставляет за собой право в случае потенциальной угрозы ввести запрет.
Под запретом оказались все гаджеты, включая электронные книги, планшеты, ноутбуки, фото- и видеокамеры. Провозить в ручной клади разрешалось только мобильные телефоны и медицинские приборы.