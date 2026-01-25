Свыше 10 тыс рейсов отменили в США из-за снежной бури

Фото: Getty Images/Camden Hall/NurPhoto

Свыше 10 тысяч рейсов отменили в США из-за снежной бури. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Уточняется, что отменено 10 062 внутренних рейсов, прибывающих в США, а также вылетающих из страны.

Согласно данным портала Poweroutage, без электричества в стране остались уже более 730 тысяч домохозяйств. Больше всего пострадали штаты Луизиана, Техас, Миссисипи, а также Теннесси, где свыше 240 тысяч потребителей остаются без света.

По прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. В 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.