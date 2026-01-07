Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 21:37

Общество
Главная / Новости /

NYT: cнегопады привели к транспортному коллапсу в Европе

Cнегопады привели к транспортному коллапсу в Европе – СМИ

Фото: 123RF.com/maradek

Снегопад и гололедица привели к нарушению работы аэропортов в нескольких городах Европы, сообщила газета The New York Times (NYT).

Например, в аэропорту Схипхол в Амстердаме только на текущей неделе отменили свыше 2 тысяч рейсов. Также были задержаны рейсы в ФРГ, Бельгии и Франции. Из-за непогоды во Франции и Нидерландах объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Кроме того, в Париже и его пригородах введены ограничения на движение автомобилей. При этом в аэропортах города из-за снегопадов отменили как минимум 110 рейсов.

Ранее синоптики рассказывали, что "снежный армагеддон" прогнозируется в Московском регионе в пятницу, 9 января. В этот день в городе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. После этого в регионе могут вырасти полуметровые сугробы.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 09:00 8 января и до конца суток 9-го числа.

Читайте также


обществопогодаза рубежом

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика