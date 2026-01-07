NYT: cнегопады привели к транспортному коллапсу в Европе

Фото: 123RF.com/maradek

Снегопад и гололедица привели к нарушению работы аэропортов в нескольких городах Европы, сообщила газета The New York Times (NYT).

Например, в аэропорту Схипхол в Амстердаме только на текущей неделе отменили свыше 2 тысяч рейсов. Также были задержаны рейсы в ФРГ, Бельгии и Франции. Из-за непогоды во Франции и Нидерландах объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Кроме того, в Париже и его пригородах введены ограничения на движение автомобилей. При этом в аэропортах города из-за снегопадов отменили как минимум 110 рейсов.

Ранее синоптики рассказывали, что "снежный армагеддон" прогнозируется в Московском регионе в пятницу, 9 января. В этот день в городе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. После этого в регионе могут вырасти полуметровые сугробы.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 09:00 8 января и до конца суток 9-го числа.

