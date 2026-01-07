Не более 1–2 мм осадков выпало в Московском регионе за 12 часов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Не более 1–2 миллиметров осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Как и ожидалось, поздним вечером минувшего вторника на погоду столичного региона начал оказывать влияние тeплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с юго-запада циклоническим вихрем. В Москве небольшой снег начался около 21:00 и продолжается до сих пор", – написал он.

По словам синоптика, ближайшие к Московскому региону сильные снегопады были выявлены в южных районах Тульской области, в Орловской, Курской, Липецкой и Рязанской областях.

При этом, как отметил метеоролог, 7 января снег в столице сохранится в течение всего дня, однако сильные осадки обойдут город.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что снежный армагеддон прогнозируется в Московском регионе в пятницу, 9 января. В этот день в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

По словам метеоролога, после этого в регионе могут вырасти полуметровые сугробы. По югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидаются до порядка 30 миллиметров осадков.

