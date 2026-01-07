Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 08:42

Общество

Не более 1–2 мм осадков выпало в Московском регионе за 12 часов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Не более 1–2 миллиметров осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Как и ожидалось, поздним вечером минувшего вторника на погоду столичного региона начал оказывать влияние тeплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с юго-запада циклоническим вихрем. В Москве небольшой снег начался около 21:00 и продолжается до сих пор", – написал он.

По словам синоптика, ближайшие к Московскому региону сильные снегопады были выявлены в южных районах Тульской области, в Орловской, Курской, Липецкой и Рязанской областях.

При этом, как отметил метеоролог, 7 января снег в столице сохранится в течение всего дня, однако сильные осадки обойдут город.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что снежный армагеддон прогнозируется в Московском регионе в пятницу, 9 января. В этот день в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

По словам метеоролога, после этого в регионе могут вырасти полуметровые сугробы. По югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидаются до порядка 30 миллиметров осадков.

Крещенские морозы приближаются к Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика