06 января, 21:56

Общество

Снежный армагеддон накроет столичный регион 9 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снежный армагеддон прогнозируется в Московском регионе в пятницу, 9 января. В этот день в городе может выпасть до 30% месячной нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Дело в том, что с юго-запада на нас надвигается мощнейший балканский циклон, который обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы, а по югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидаются до порядка 30 миллиметров осадков", – уточнил он.

По словам метеоролога, после этого в регионе могут вырасти полуметровые сугробы.

Кроме того, как отметил Тишковец, температура до минус 30 градусов ожидается в Московском регионе на Крещение, 19 января.

Ранее синоптики предупреждали, что в ночь на Рождество столицу накроет снегопад. Днем 7-го числа температура составит минус 5–7 градусов. В некоторых районах Москвы возможен небольшой снег.

В ночь на четверг, 8 января, похолодает до минус 9–11 градусов. Однако днем воздух прогреется до минус 8–10 градусов.

Крещенские морозы приближаются к Москве

