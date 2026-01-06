Морозы до 30 градусов ожидаются в Московском регионе на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура до минус 30 градусов ожидается в Московском регионе на Крещение, 19 января. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В последующем нас ждут более сильные морозы, и есть вероятность того, что на следующей неделе столбики термометров уйдут ниже отметки в минус 20 градусов", – отметил он.

2026 год в столице начался с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами. При этом пик похолодания пришелся на 2 января, когда столбики термометров показывали 12–15 градусов ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, в ночь на Рождество столицу накроет снегопад. Днем 7-го числа температура составит минус 5–7 градусов. В некоторых районах Москвы возможен небольшой снег.

В ночь на четверг, 8 января, похолодает до минус 9–11 градусов. Однако днем воздух прогреется до минус 8–10 градусов.

