Фото: foto.mos.ru

Снегопад ожидается в Москве в ночь на Рождество. Об этом сказано на сайте мэра и правительства столицы.

В частности, во вторник, 6 января, ожидается небольшой снегопад. Столбик термометра в этот день опустится до минус 6–8 градусов. Аналогичная погода прогнозируется в ночь на Рождество.

Днем 7-го числа температура составит минус 5–7 градусов. В некоторых районах Москвы возможен небольшой снег. В ночь на четверг, 8 января, похолодает до минус 9–11 градусов. Однако днем воздух прогреется до минус 8–10 градусов. Также прогнозируется снегопад.

В ночь на 9-е число столбик термометра опустится до минус 13–18 градусов, а днем ожидается до минус 10–15 градусов. В некоторых районах столицы прогнозируется снегопад.

В ночь на субботу, 10 января, температура составит до минус 16–21 градуса, а днем – до минус 11–16 градусов. Местами возможен небольшой снег.

2026 год в столице начался с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами. При этом пик похолодания пришелся на 2 января, когда столбики термометров показывали 12–15 градусов ниже нуля.

