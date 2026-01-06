Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 10:24

Общество

Снегопад ожидается в Москве в ночь на Рождество

Фото: foto.mos.ru

Снегопад ожидается в Москве в ночь на Рождество. Об этом сказано на сайте мэра и правительства столицы.

В частности, во вторник, 6 января, ожидается небольшой снегопад. Столбик термометра в этот день опустится до минус 6–8 градусов. Аналогичная погода прогнозируется в ночь на Рождество.

Днем 7-го числа температура составит минус 5–7 градусов. В некоторых районах Москвы возможен небольшой снег. В ночь на четверг, 8 января, похолодает до минус 9–11 градусов. Однако днем воздух прогреется до минус 8–10 градусов. Также прогнозируется снегопад.

В ночь на 9-е число столбик термометра опустится до минус 13–18 градусов, а днем ожидается до минус 10–15 градусов. В некоторых районах столицы прогнозируется снегопад.

В ночь на субботу, 10 января, температура составит до минус 16–21 градуса, а днем – до минус 11–16 градусов. Местами возможен небольшой снег.

2026 год в столице начался с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами. При этом пик похолодания пришелся на 2 января, когда столбики термометров показывали 12–15 градусов ниже нуля.

На дорогах столицы ожидается гололедица 6 января

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика