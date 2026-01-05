Москвичам напомнили о правилах безопасности на прогулках с детскими колясками зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Для того, чтобы обезопасить себя и ребенка, перед прогулкой необходимо построить маршрут заранее, рассказал ТАСС заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он объяснил, что в зимнее время у автомобилей увеличивается тормозной путь и повышается вероятность заноса, поэтому следует выбирать более тихие улицы, где ездит меньше машин.

Кроме того, лучше выбирать для себя и ребенка яркую одежду, а для коляски подобрать аксессуары со световозвращающими элементами. Благодаря этому пешеходы будут заметнее для водителей в темную погоду.

Также важно смотреть на несколько метров вперед от коляски, чтобы заметить и объехать препятствия на пути. Перед тем, как перейти дорогу, нужно убрать мобильный телефон и наушники, после чего установить зрительный контакт с водителем, чтобы убедиться, что он пропускает.

Родителям стоит быть особенно внимательными рядом с парковками у магазинов и во дворах, ходить необходимо по тротуару. Ликсутов подчеркнул, что автомобиль может начать ехать задом, и водитель не заметит коляску из-за плохой видимости.

Вице-мэр добавил, что в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года особое внимание уделяется детской безопасности. В Москве, по проектам кураторов ЦОДД, появляются новые пешеходные переходы и островки безопасности, а также меняется скоростной режим. Помимо этого, светофоры настраиваются таким образом, чтобы пешеходы меньше ждали зеленого света.

По его словам, в 2025 году в городе произошло 98 аварий с детьми до 3 лет, что на 9% меньше, чем в 2024 году. Больше половины случаев – ДТП с наездом.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2025 года в Москве на 4% сократилось количество аварий, связанных с выездом автомобилей на встречную полосу движения, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Число погибших в таких ДТП снизилось на 58%.

