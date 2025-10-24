Аварийность на московских дорогах сократилась почти на треть за 15 лет

Фото: depositphotos/svedoliver

За последние 15 лет количество ДТП в Москве уменьшилось на 30%, а число погибших и раненых – на 66 и 33% соответственно. Статистику привел заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы движение в городе становилось безопаснее", – отметил он в беседе с ТАСС.

Как напомнил вице-мэр, с января по сентябрь 2010 года в столице было зарегистрировано 8,7 тысячи аварий, а в аналогичном периоде 2025-го – только 6,1 тысячи. Число погибших в ДТП составило 556 человек в 2010 году против 191 в текущем.

Уменьшение показателей зафиксировано и в количестве раненых, продолжил Ликсутов. В частности, в 2010-м травмированы были 10,1 тысячи человек, а в 2025 году – 6,8 тысячи.

По словам Ликсутова, Москва лидирует в рейтинге регионов России по безопасности на дорогах. Позиции позволяет сохранять столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который внедряет комплекс мер, включающий установку умных камер, современных систем фотовидеофиксации, а также круглосуточную работу ситуационного центра и дорожных мото- и велопатрулей, направленных на помощь водителям.

Вместе с тем на сегодняшний день в мегаполисе действуют 3,8 тысячи комплексов фотовидеофиксации. Они распознают 65 видов нарушений, особенно в местах аварийности и там, где водители часто нарушают ПДД, превышая скорость, игнорируя разметку и знаки, а также не пристегиваясь.

Кроме того, ЦОДД постоянно работает над улучшением дорожной ситуации в городе. Например, в 2024 году в Москве появились более 400 новых пешеходных переходов, 328 островков безопасности, 36 "вафельных" перекрестков, а также новые или модернизированные светофоры по 321 адресу.

На то, что одна из основных задач властей Москвы заключается в создании лучшей в мире и самой удобной для горожан транспортной системы, ранее обращал внимание Сергей Собянин. По его словам, в связи с этим улучшаются и интегрируются все виды транспорта.

В частности, в ближайшие три года столичные власти планируют открыть 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. В числе ключевых объектов мэр выделил 2 пешеходных моста, которые возведут через Москву-реку, а также эстакады основного хода на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда.

