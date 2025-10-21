Москвичам рассказали о главных транспортных достижениях города за 15 лет

21 октября исполняется 15 лет со дня вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. Сегодня столица – один из крупнейших, устойчиво растущих мегаполисов, который входит в топ-3 городских экономик мира и формирует пятую часть экономики России. О главных достижениях последних 15 лет – в нашем материале.

Обеспечивает не только себя, но и регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин занял должность мэра столицы 21 октября 2010 года. За эти 15 лет (с 2010-го по 2024-й) валовой региональный продукт Москвы вырос на 43,1% в сопоставимых ценах.

Экономика столицы растет в том числе за счет опережающего развития ИТ-сектора и финтеха, высокотехнологичной обрабатывающей промышленности (микроэлектроника, фотоника, фармацевтика), а также научных исследований и разработок.

Большое влияние на рост экономики также оказывает строительный сектор: за 15 лет инвестиции в основной капитал в Москве выросли почти в четыре раза в сопоставимых ценах (до 8,1 триллиона рублей в 2024 году). В свою очередь, обрабатывающая промышленность выросла в 2,7 раза.

При этом одним из главных результатов проделанной работы стала диверсификация московской экономики. Сегодня она имеет сбалансированную структуру, в которой нет бюджетообразующих отраслей и грамотно выстроены приоритеты развития сфер с высокой добавленной стоимостью (например, ИТ и связь и высокотехнологичные обрабатывающие производства – ОПК, космос и авиастроение, микроэлектроника, фармацевтика, автомобилестроение, включая электротранспорт), финансового и страхового сектора, в том числе финтеха, профессиональной, научной и технической деятельности, в первую очередь в секторе НИОКР, которая создает научную базу для развития всех остальных отраслей.

Помимо этого, в городе ведется активная поддержка малого и среднего бизнеса, который сегодня составляет основу экономики Москвы: налоговые льготы, льготная аренда, льготные кредиты и другие меры.



Все это создало условия для устойчивого и стабильного роста доходов бюджета (которые сегодня сбалансированно распределены между отраслями экономики) и снижения зависимости от нефтегазовых доходов, доля которых в городском бюджете сократилась с 15% в 2010-м до порядка 4% в 2025 году.

При этом, к примеру, выросла доля ИТ-сектора, которая сегодня составляет порядка 10%. В результате выросла устойчивость бюджета Москвы к волатильности мировых цен на углеводороды и к внешним вызовам (пандемия, санкции).



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва реализует в бюджетной политике собственную стратегию, благодаря которой доходы города выросли более чем в пять раз. Прежде всего это наращивание бюджета развития (с 30% в 2010 году до почти 50% сегодня), который направляется на создание:

дорожно-транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры;

благоустройства;

комфортной и безопасной среды.

В свою очередь, это помогает развивать бизнес и поддерживать на высоком уровне инвестиционную активность. В среднем сегодня каждый инвестированный городом рубль приносит в бюджет Москвы почти шесть рублей частных инвестиций (несколько лет назад это соотношение было один к трем), а по отдельным направлениям эта пропорция еще выше.

При этом Москва одновременно сохраняет социальную направленность бюджета. На соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия ежегодно приходится более половины расходов городского бюджета.

Более того, сегодня Москва обеспечивает не только себя, но и регионы. За последние 15 лет отчисления в федеральный бюджет и внебюджетные фонды с территории Москвы выросли в 6,6 раза, при этом налоговые доходы города выросли за этот же период только в 4,5 раза.

Отмечается, что в 2024 году каждый седьмой рубль выплат из внебюджетных фондов жителям российских регионов (без учета Москвы) обеспечен взносами с территории столицы (для сравнения: в 2010 году – каждый девятнадцатый рубль).

Транспорт

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В свою очередь, сфера транспорта в столице за последние 15 лет побила не один рекорд. С 2010 года сеть метро выросла в 1,7 раза и сейчас насчитывает 306 станций, включая 31 станцию МЦК. Открылись новые линии: Солнцевская, Некрасовская, Троицкая, МЦК и Большая кольцевая линия – самое большое в мире метрокольцо и крупнейший в мире проект метростроения.

В московском метро реализуется одна из самых масштабных в мире программ по обновлению подвижного состава. За 15 лет было закуплено более 5 тысяч новых российских вагонов, а доля составов современного поколения в парке метро увеличилась с порядка 13 до более чем 78%.

В 2016 году было запущено наземное Московское центральное кольцо, и среднесуточный поток вырос уже более чем в три раза.

По уровню удовлетворенности работой Московское центральное кольцо является неизменным лидером среди всех видов городского транспорта.

В 2019 году были запущены первые две линии наземного метро: МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Калужско-Нижегородский". За счет этого кардинально изменилось восприятие железной дороги у горожан: ранее ею пользовались исключительно для поездок в Подмосковье и дальний пригород, а запуск МЦД дал возможность ездить по ж/д в тактовом режиме с минимальным интервалом движения всего пять – семь минут в часы пик. Также пассажиры получили возможность оплачивать проезд картой "Тройка" и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК.

Помимо этого, с запуском диаметров на месте устаревших ж/д станций начали создавать комфортные московские городские вокзалы, соответствующие стандартам столичного транспорта. Сегодня их на МЦД уже 52 (всего в Москве и области 85 таких вокзалов).

В 2023 году сеть наземного метро выросла уже вдвое, были запущены МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". Протяженность четырех диаметров составляет более 300 километров, на всех четырех диаметрах 137 станций. С запуском МЦД-3 и МЦД-4 впервые появились пересадки между диаметрами.

Сегодня диаметры стали востребованным видом городского транспорта, в сутки поток достигает уже 1,6 миллиона поездок. Всего же со дня запуска по всем четырем диаметрам совершено уже более 1,5 миллиарда поездок.

С 2013 года в столичном метро стали уделять больше внимания комфорту пассажиров: разработан единый стиль бренда и навигации Московского транспорта, заработал Центр обеспечения мобильности пассажиров, а также стойки "Живое общение", с прошлого года в метро запускаются цифровые станции.

С 2017-го в столицу поступили свыше 500 современных трамваев "Витязь-Москва" и "Львенок-Москва" российского производства. Это современные полностью низкопольные трамваи, адаптированные для проезда маломобильных пассажиров.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2024 году мэр Москвы открыл новую трамвайную линию по улице Сергия Радонежского – запущен маршрут 2 от 3-й Владимирской улицы по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала. Более 700 тысяч жителей восточных районов Москвы получили новые варианты поездок по городу.

В сентябре 2025 года Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети на проспекте Академика Сахарова. Участок протяженностью 2,1 километра соединил площадь Трех вокзалов с Чистопрудным бульваром и создал новые возможности для организации трамвайных маршрутов сквозь центр города. Первые в России автономные трамваи "Львенок-Москва" вышли на новый маршрут 90, который соединил метро "Сокольники" и Павелецкий вокзал. Участок по проспекту Академика Сахарова они проезжают на автономном ходу без подключения к проводам.

А в сентябре 2025 года мэр запустил регулярное движение первого в России полностью беспилотного трамвая с пассажирами по маршруту.



С 2010 года в Москве на 100% обновлен парк наземного городского пассажирского транспорта. Пассажиров перевозит современный комфортный и безопасный транспорт средним возрастом менее 4,5 года. А с 2018-го в столице развивается инновационный и экологичный вид транспорта – электробусы. Сегодня более чем 220 городских маршрутов обслуживают свыше 2 500 современных электробусов российского производства.

Отмечается, что на сегодняшний день Москва – город № 1 по количеству экологичных машин в Европе и один из мировых лидеров по развитию электротранспорта. Благодаря запуску электробусов с 2018 по 2024 год удалось избежать около 190 тысяч тонн выбросов углекислого газа и почти 930 тонн загрязняющих веществ.

Помимо этого, Москва – лидер по числу введенных выделенных полос среди городов Европы. На сегодня в Москве уже более 500 километров выделенных полос для городского транспорта.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обновления коснулись и водного транспорта. 20 июня 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин запустили первый маршрут регулярного речного электротранспорта "Киевский – Сердце столицы". С момента запуска количество маршрутов увеличилось до трех, они улучшили транспортную доступность для 1,8 миллиона людей, проживающих в непосредственной близости от них.

В столичном транспорте самое большое число способов оплаты проезда в мире. Для оплаты пассажиры могут воспользоваться картой "Тройка", банковской картой, биометрией, Системой быстрых платежей, виртуальной "Тройкой", картой москвича, бумажным билетом "Единый"‎.

Значительно повысилась и безопасность дорожного движения. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) Москвы – комплексная система мониторинга и управления дорожным движением, основанная на применении современных технологий. Ее начали развивать на базе ЦОДД в 2011 году. На сегодняшний день она включает в себя более 63 тысяч светофоров, 3,8 тысячи камер фотовидеофиксации, более 900 дорожных табло и управляемых дорожных знаков, более 4 тысяч датчиков, более 1,5 тысячи камер видеоаналитики и прочее.

Кроме того, Москва – мировой лидер по количеству автомобилей и темпам развития отрасли каршеринга, который заработал в городе в 2015 году. Также столица является одним из мировых лидеров по уровню развития сервиса такси. Каждый день на дороги города и области выезжает 157 тысяч автомобилей, а среднее время подачи автомобиля – четыре минуты.