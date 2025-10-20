Собянин: началось строительство второго этапа Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил о начале проходки левого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" на Троицкой линии столичного метрополитена.

Мэр Москвы напомнил, что на изумрудной ветке уже построено множество новых станций. В частности, рабочие возвели 11 станций от "ЗИЛ" до "Коммунарки" (бывшее название станции "Новомосковская". – Прим. ред.).

"И сегодня (20 октября. – Прим. ред.) мы приступаем к завершающему этапу строительства Троицкой линии метро – от Коммунарки до самого Троицка. Предстоит проложить десятки километров тоннелей, построить 6 станций, обустроить транспортно-пересадочные узлы, и все это вместе ввести в 2029 году", – указал градоначальник.

После этого в ТиНАО появится центральная ось транспортного каркаса, которая обеспечит развитие округов на долгие годы вперед, обратил внимание глава города.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, южный участок изумрудной ветки протяженностью 16,8 километра пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. Он включит в себя станции "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

Для обслуживания поездов этой линии возведено электродепо "Столбово", а на 2029 год намечено завершение строительства электродепо "Троицкое".

Общая протяженность Троицкой линии составит более 43 километров с 17 станциями, что сделает ее одной из самых длинных в московском метро и самой крупной за МКАД. Новая ветка значительно улучшит транспортную доступность для 2 миллионов жителей города, в частности, жители Троицка смогут в два раза быстрее добираться до Большой кольцевой линии (БКЛ) и Московского центрального кольца (МЦК).

Всего с 2011 года в Москве возведено и реконструировано более 260 километров линий, 127 станций, а также построено 14 электродепо Московского метрополитена и МЦК.

Вместе с тем в ближайшие три года столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 26,9 километра линий метро, 13 станций и 1 электродепо. Кроме того, будет построена Рублево-Архангельская ветка, а также открыт первый участок Бирюлевской линии и станция "Гольяново" Арбатско-Покровской ветки.

По словам Собянина, создание лучшей в мире и самой удобной для горожан транспортной системы является приоритетной задачей для столичных властей. В связи с этим улучшаются и интегрируются все виды транспорта. На эти цели в следующем году уже выделено примерно 1,3 триллиона рублей.

