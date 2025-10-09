Сквозная нумерация выходов появится в поездах "Москва-2020" и "Москва-2024"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В поездах "Москва-2020" и "Москва-2024" внедрят сквозную нумерацию выходов. Технология уже доступна в 100 составах на Калужско-Рижской и Троицкой линиях метро, сообщили в столичном Дептрансе.

Новая система предусматривает отображение пиктограммы с номером выхода рядом с обозначением пересадки на соседнюю линию. Это позволит пассажирам заранее определить расположение нужного выхода, даже если он находится на станции соседней линии метро.

"Делаем навигацию удобной для пассажиров по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина. В 2023 году мы впервые внедрили технологию сквозной нумерации выходов. Тогда мы выбрали переходы между станциями метро "Библиотека имени Ленина", "Арбатская", "Боровицкая" и "Александровский сад", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ближайших планах – интеграция технологии в наддверные экраны поездов еще трех линий, поделился заммэра.



Ранее сообщалось, что в Москве 11 октября запустят новый электробусный маршрут № 232, связывающий станцию метро "Терехово" и остановку "Давыдково". Работу начнут 12 современных электробусов нового поколения "КамАЗ-52222", которые будут заряжаться на новой конечной станции "Мневники".