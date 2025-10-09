В Москве приступили к тестированию нового автобуса

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Тестирование нового автобуса ЛиАЗ Citymax 12 стартовало на пригородном маршруте № 1383, проходящем от станции метро "Планерная" до Химок, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр отметил, что за счет регулярного обновления средний возраст наземного транспорта в городе остается одним из самых низких в России и Европе. Отечественные предприятия обеспечены заказом и создают новые места для трудоустройства граждан.

Новый автобус более комфортный и просторный благодаря современным материалам и модифицированной конструкции кузова. По результатам тестирования будет рассмотрена закупка данной модели для работы на смежных маршрутах в Московской области, уточнил Ликсутов.

У низкого пола в салоне автобуса рекордная площадь – 13,6 квадратного метра. Также увеличена ширина дверных проемов, проходов между сиденьями и накопительной площадки. Еще одним преимуществом стали вертикальные поручни, благодаря которым пассажиры могут свободно передвигаться по салону.

При изготовлении кузова использовались современные композитные материалы, которые обеспечивают легкость конструкции, высокую прочность, устойчивость к коррозии, а также снижают уровень шума в салоне. Большая площадь остекления гарантирует обзор для всех пассажиров, а зеленая и красная подсветка на дверях сигнализирует об открытии или закрытии.

Автобус рассчитан на 109 человек. В салоне предусмотрены двухзонный климат-контроль, а также 7 USB-портов для зарядки гаджетов. Кроме того, транспорт оборудован низким входом для ступеней, механической откидной аппарелью и специальным местом для инвалидной коляски. Система "книлинг" позволяет наклонять автобус в сторону дверей при остановке, облегчая высадку и посадку граждан.

Также в автобусе реализована система чистого пола, которая исключает любые крепления на поверхности. Это не только упрощает перемещение людей по салону, но и облегчает процесс уборки.

Ранее электробусы вышли на маршруты № 111 и 194. Теперь горожане и туристы могут доехать на экологичном транспорте от станции метро "Ломоносовский проспект" до улицы Новаторов, а также от Коровина и станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской".

Электробусы останавливаются около 10 станций рельсового каркаса, а также важных социальных и образовательных учреждений и мест отдыха.