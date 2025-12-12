Временные ограничения введены в четырех столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства столичных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из-за ограничений, принятых для обеспечения безопасности полетов, не исключены корректировки в расписании рейсов.

"Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности", – добавили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своего рейса через онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, call-центр, а также чат-боты перевозчика.

Ситуация в терминалах Шереметьево спокойная, пассажиры обслуживаются согласно регламентам и Федеральным авиационным правилам, добавили в пресс-службе.

Временные ограничения из-за сигнала "Ковер" уже вводились в Шереметьево утром 12 декабря. Спустя время воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Днем того же дня ограничения оказались сняты, но через какое-то время были введены вновь. Спустя несколько часов ограничительные меры оказались отменены.

