Временные ограничения ввели в аэропорту Шереметьево

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Временные ограничения были введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с сигналом "Ковер", сообщили в пресс-службе авиагавани.

В настоящий момент аэропорт продолжает обеспечивать прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, возможны корректировки в расписании.

"Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, ситуация в пассажирских терминалах спокойная.

Аналогичные меры безопасности уже вводились в Шереметьево утром 12 декабря. Из-за этого был приостановлен вылет самолетов, однако аэропорт продолжал обеспечивать прием рейсов.

Позже Шереметьево возобновил обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет по согласованию с соответствующими органами. Еще через время ограничения были сняты.

За время действия мер в аэропорту приземлились 45 рейсов, вылетели еще 57. При этом были задержаны 55 самолетов, на запасной аэродром ушли 3 рейса.