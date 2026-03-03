Госдеп США предписал эвакуироваться дипломатам в Иордании, Бахрейне и Ираке

Фото: 123RF.com/deadburnett

Госдепартамент США предписал части американских дипломатов и членам их семей в Иордании, Бахрейне и Ираке покинуть эти страны. Об этом сообщается на сайте каждой из дипмиссий.

Эти предписания по эвакуации касаются только тех сотрудников посольств, которые не задействованы в выполнении критически важных функций дипломатических представительств.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, а в ответ Тегеран нанес удары по еврейскому государству и американским базам в странах Персидского залива.

После этого протестующие против действий США проникли в американское консульство в пакистанском городе Карачи. Также потасовка со стрельбой произошла в районе американского посольства в Исламабаде.

Позднее взрыв и последующее возгорание произошли на территории дипломатической миссии США в Эр-Рияде. Подробности о возможных пострадавших, масштабах ущерба или природе инцидента не приводились.

