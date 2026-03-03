Путин и Орбан обсудили мобилизованных в ВСУ и попавших в плен граждан Венгрии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора обсудили венгерских граждан, которые были мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и попали в российский плен. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В рамках переговоров они подняли темы российско-венгерского взаимодействия и реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи 28 ноября 2025 года в Москве.

Российский лидер указал на принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине и стремление проводить суверенный курс в международной политике.

Кроме того, Путин и Орбан обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, включая возможные последствия для состояния мирового энергетического рынка. Также они договорились продолжить контакты.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия продолжит блокировать предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

В свою очередь, Орбан пригрозил прекратить подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти.

