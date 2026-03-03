Форма поиска по сайту

03 марта, 16:32

Профайлер Анищенко: разговоры о подмене Джима Керри лишены оснований

Профайлер опроверг конспирологические теории о подмене Джима Керри

Фото: AP Photo/Thomas Padilla

Разговоры о подмене актера Джима Керри на его двойника на вручении кинопремии "Сезар" в Париже лишены оснований. Об этом заявил профайлер Илья Анищенко.

По его словам, манера поведения, голос и жесты принадлежат Керри.

"Сравнивал с записью 2014 года, где он выступает перед аудиторией в университете. Это его реакции, его движения, такая же амплитуда. Его глаза двигаются точно так же, его линия волос, его нос – все полностью совпадает", – приводит слова Анищенко ТАСС.

Профайлер отметил, что большое подозрение у публики вызвали лицо и цвет глаз актера. Однако, считает эксперт, дело в плохом качестве видеозаписи и цветокоррекции.

Анищенко предположил, что актер мог сделать пластическую операцию. Это объясняет отсутствие привычных морщин и сильной мимики.

Внешность Керри привлекла большое внимание в Сети после его появления на премии "Сезар". Пользователи начали утверждать, что актер якобы не похож на себя. Самой популярной конспирологической теорией стало то, что Керри давно умер, а на сцену в Париже вместо него вышел двойник.

В частности, балерина Анастасия Волочкова заявила, что появившийся на публике человек не является настоящим Керри, поскольку актер давно умер. По ее словам, появление двойника связано с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Волочкова заявила, что Джима Керри давно нет в живых

Яндекс.Метрика