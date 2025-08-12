NYP: актер Джим Керри продал дом с пятью спальнями со скидкой в 12 млн долларов

Фото: ТАСС/EPA/CAROLINE BREHMAN

Канадско-американский актер Джим Керри продал в США свой дом с пятью спальнями и девятью ванными комнатами со скидкой в 12 миллионов долларов, сообщает New York Post.

По данным издания, в 2023 году особняк выставлялся на продажу по цене в 28,9 миллиона долларов, после чего стоимость постепенно снижалась. В прошлом году дом хотели купить за 19,8 миллиона долларов. Однако сделка сорвалась.

Объект площадью около тысячи квадратных метров располагается в элитном районе Лос-Анджелеса Брентвуд. К нему примыкает земельный участок площадью 0,8 гектара, на котором находятся теннисный корт, бассейн, зона для медитации и кинотеатр.

