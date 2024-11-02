Mansion Global: Ричард Гир продал поместье в Коннектикуте почти за 11 млн долларов

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Американский актер Ричард Гир продал поместье в Коннектикуте за 10,75 миллиона долларов, следует из материала Mansion Global.

Он вместе с супругой купил это поместье 2 года назад у музыканта Пола Саймона. Тогда они заплатили за недвижимость 10,8 миллиона долларов.

Общая площадь участка составляет около 13 гектаров земли. Главный дом был построен в 1938 году, в нем предусмотрены пять спален. Рядом находится коттедж, в котором три спальни, открытый бассейн и многолетние сады. Кроме того, здесь протекает небольшой ручей, а также есть пруд и водопад, проложены прогулочные тропы.

Ранее Гир посетил премьеру фильма "Мудрость счастья", в котором он является исполнительным продюсером, на кинофестивале в Цюрихе в сопровождении своей жены Алехандры (до замужества – Силва. – Прим. ред.), которая младше артиста на 34 года.

Супруги познакомились, когда актер приехал в отель, который принадлежал женщине и ее бывшему мужу Говинду Фридландому. Позже она с ним рассталась и вышла замуж за Гира в 2018 году. Пара воспитывает двоих детей – пятилетнего Александра и четырехлетнего Джеймса. Кроме того, у Силвы есть ребенок от первого брака – 11-летний Альберт.

