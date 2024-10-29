Особняк Мэттью Перри продан за 8,5 млн долларов

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Особняк актера Мэттью Перри в Лос-Анджелесе продали за 8,5 миллиона долларов (826,5 миллиона рублей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

Новым владельцем дома стала кинопродюсер Анита Верма-Лаллиан, которая купила здание под инвестиции.

Дом 1965 года постройки находится в престижном районе Пасифик-Палисейдс. Площадь особняка составляет 325 квадратных метров, а его интерьер выдержан в стиле мид-сенчури модерн. Звезда сериала "Друзья" приобрел его за несколько лет до смерти за шесть миллионов долларов.

Перри скончался 28 октября 2023 года в Лос-Анджелесе. Тело актера нашли в джакузи его дома. Позднее выяснилось, что он утонул в результате острого воздействия наркотика.

В июне полицейские заявили, что наркотики в дом Перри принесла актриса Брук Мюллер. Правоохранители допросили женщину и обыскали ее дом, изъяли компьютер и телефоны. По информации иностранных СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками. По мнению полицейских, именно они помогали актеру добыть и доставить психотропное вещество.

После СМИ сообщили, что личный помощник Перри Кеннет Ивамаса ввел знаменитости последнюю дозу запрещенного вещества, после которой тот умер. Он признал вину по одному из пунктов обвинения, связанного со сговором с целью распространения наркотиков. Врач Мэттью Перри Марк Чавес также признал вину в преступном сговоре.