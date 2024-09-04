Подозреваемым по делу Мэттью Перри грозит от 10 лет до пожизненного срока

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Подозреваемым по делу американского актера Мэттью Перри грозит от 10 лет заключения до пожизненного срока, пишет Variety со ссылкой на местную прокуратуру.

Суд над Джасвин Сангха и доктором Сальвадором Пласенсией состоится 4 марта 2025 года, уверены журналисты. Их обвиняют в том, что они поставляли Перри наркотики, из-за передозировки которыми, по предварительной версии, он скончался.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в сговоре с целью распространения наркотика, также Сангху подозревают в хранении этого и еще одного наркотического средства с целью дальнейшего распространения. Минимальный срок по всем пунктам обвинения может составить 10 лет, а максимальный – пожизненное заключение.

Доктора обвинили в семи случаях распространения наркотика и еще в двух случаях подделки документов. Ему грозит до 10 лет за первое преступление и до 20 лет за второе. Другие фигуранты, помощник Перри Кеннет Ивамаса и его знакомый Эрик Флеминг, предстанут перед судом 30 октября и 6 ноября.

Актер умер 28 октября 2023 года в Лос-Анджелесе – тело звезды нашли в джакузи. Во время осмотра дома никаких запрещенных веществ не обнаружилось. Однако позднее стало известно, что Перри утонул в результате острого воздействия наркотика.

Запрещенное вещество в его дома принесла актриса Брук Мюллер, уверены правоохранители. По этому делу были арестованы еще несколько человек, включая Сангху, Пласенсию и Ивамасу. Последний, по версии полиции, ввел знаменитости последнюю дозу наркотического вещества, после которой тот умер.

