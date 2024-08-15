TMZ: арестованы врач и наркодилеры по делу о смерти актера Мэттью Перри

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Арестованы причастные к смерти актера сериала "Друзья" Мэттью Перри, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники среди полицейских.

По данным СМИ, под стражу были заключены как минимум один врач и несколько торговцев наркотиками. Правоохранители считают, что они помогали актеру добыть и доставить психотропное вещество.

Следователи изучили текстовые сообщения, которые подтверждают, что Перри контактировал с одним из подозреваемых. Они говорили о стоимости и схеме получения наркотиков.

Перри умер 28 октября прошлого в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело без признаков жизни в джакузи.

Правоохранители сообщали, что запрещенных наркотических препаратов при осмотре дома актера не обнаружили. Позднее стало известно, что Перри скончался в результате острого воздействия кетамина, из-за которого утонул в джакузи.

В июне полиция Лос-Анджелеса заявила, что наркотики в дом Перри принесла актриса Брук Мюллер. Правоохранители допросили женщину и обыскали ее дом, изъяли компьютер и телефоны.

