Установление причин смерти актера Мэттью Перри займет несколько месяцев

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Установление причин смерти актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", займет несколько месяцев, пишет газета Los Angeles Times.

Актер ушел из жизни в возрасте 54 лет. Его тело было обнаружено в субботу, 28 октября, в джакузи в одном из домов в Лос-Анджелесе.

По данным СМИ, причина смерти Перри пока не установлена. Офис коронера Лос-Анджелеса приступил к расследованию. Вероятно, установление причин смерти актера займет несколько месяцев и будет включать токсикологические тесты.

В правоохранительных органах уточнили, эксперты не нашли у Перри запрещенные наркотические препараты. Полиция намерена провести экспертизу лекарств, которые были обнаружены в доме.

Ранее сообщалось об обнаружении тела ирландской певицы Шинейд О'Коннор в ее доме на юго-востоке Лондона. Правоохранители заявляли, что дело должно было быть передано коронеру, то есть должностному лицу в Великобритании, которое расследует смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах или внезапно. Известно, что О'Коннор боролась с психическими заболеваниями. Кроме того, у женщины были попытки суицида.

Ушел из жизни актер Мэттью Перри