Полиция заявила, что тело Шинейд О'Коннор было найдено в ее доме в Лондоне

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Тело ирландской певицы Шинейд О'Коннор было найдено в ее доме на юго-востоке Лондона, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

"Полиция была вызвана в 11:18 среды, 26 июля, после сообщений о том, что женщина находится в бессознательном состоянии по домашнему адресу в районе SE24. Сотрудники полиции прибыли на место. Они констатировали смерть 56-летней женщины на месте", – отмечается в заявлении Скотленд Ярда.

По данным правоохранителей, дело передадут коронеру, то есть должностному лицу в Великобритании, которое расследует смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах или внезапно.

Подобная ситуация произошла в январе 2018 года. Тогда в отеле Лондона умерла певица из ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Через семь месяцев после смерти коронер назвал гибель исполнительницы "трагическим несчастным случаем".

"В случае с О'Коннор никакой дополнительной информации об обстоятельствах смерти пока нет", – уточняется в сообщении.

Известно, что О'Коннор боролась с психическими заболеваниями. Кроме того, у женщины были попытки суицида.

В январе 2022 года певица написала в своем аккаунте в Twitter, что хочет уйти из жизни, так как нет смысла жить после смерти ее 17-летнего сына. После этого поста О'Коннор удалила учетную запись. Однако позже женщина восстановила страницу в соцсети и извинилась за свои слова.

О смерти певицы стало известно в СМИ в среду, 26 июля. Однако причины смерти и другие подробности не приводились. В СМИ добавили, что у женщины остались трое детей.