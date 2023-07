Певица Шинейд О'Коннор скончалась на 57-м году жизни

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщает газета The Irish Times.

Причины смерти и другие подробности не приводятся.

Отмечается, что в 2017 году певица решила сменить свое имя на Магду Давитт, через год она объявила, что приняла ислам и назвала себя другим именем – Шухада. Позже женщина распространила свои фотографии в хиджабе.

В январе прошлого года ее 17-летний сын покончил с собой. У певицы остались еще трое детей.

О’Коннор родилась в Дублине 8 декабря 1966 года. В 15 лет певица попала в приют Grianan, так как неоднократно была замечена за воровством. Одна из монахинь, которая работала в учебном заведении, подарила будущей исполнительнице гитару.

Позже О’Коннор познакомилась с Колмом Фаррелли, они создали музыкальную группу Ton Ton Macoute.

Впоследствии певица подписала контракт с Ensign Records и выпустила первый альбом – I Do Not Want What I Haven’t Got, который продался тиражом более 7 миллионов копий.

Одной из главных песен О’Коннор стала Nothing Compares 2 U – кавер на хит певца Prince. В 1990 году Billboard Music Awards назвал композицию синглом номер один по всему миру. Всего за всю карьеру она выпустила 10 студийных альбомов.