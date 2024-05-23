Daily Mail: 292 самолета Boeing рискуют взорваться в воздухе

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Более 292 самолетов Boeing 777 могут взорваться в воздухе из-за дефекта в электропроводке, которая находится возле топливных баков. Об этом заявила газета Daily Mail со ссылкой на предупреждение федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

В документе, сославшись на результаты исследования самолетов Boeing, объяснили, что из-за неверной установки электроники для рассеивания статического электричества в крыле самолета данной модели может произойти электроразряд, который нанесет вред расположенным рядом элементам конструкций, в том числе и топливному баку.

"Это условие, если его не устранить, может привести к образованию очага возгорания в топливном баке и последующему пожару или взрыву", – уточнили в компании.

По информации издания, для устранения неисправности во всех 292 самолетах Boeing необходимо будет потратить не менее 698 тысяч долларов. При этом рыночная стоимость компании исчисляется миллиардами долларов.

Как сказано в материале, предупреждение было разослано FAA в марте и предписывало Boeing ответить на него до 9 мая, однако неизвестно, отреагировали ли в компании или нет.

В начале 2024 года у самолета Boeing 737 MAX американской авиакомпании Alaska Airlines во время полета вылетела дверь. Из-за разгерметизации воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в Портленде, штат Орегон.

Позднее американские СМИ рассказывали, что бывшего инженера службы Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта, который дал показания против компании, нашли мертвым в своей машине. Мужчина на суде сообщал, что специалисты устанавливали на самолеты бракованные детали.

В начале мая стало известно о еще одном погибшем информаторе, сообщившем о нарушениях фирмы. Джошуа Дин умер после отказа органов из-за бактериальной инфекции.

