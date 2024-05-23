Сергей Собянин сообщил о запуске виртуальной карты "Тройка"

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

У пассажиров столичного транспорта появилась возможность оплаты проезда виртуальной картой "Тройка". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий на западе Москвы.

Мэр рассказал, что для удобства пассажиров в Москве запускают несколько проектов. Пассажиры смогут оплачивать проезд сразу через удаленное пополнение "Тройки", виртуальную версию карты и по биометрии.

"Все эти решения инновационные. Для них требуется большая проработка отечественного программного обеспечения. Все это сделано в том числе и на базе сегодняшнего центра. Так что поздравляю с этими новациями", – сказал Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, воспользоваться функцией оплаты проезда в транспорте сразу после удаленного пополнения можно с 23 мая. В рамках тестирования на турникетах метро и МЦК было активировано около 800 тысяч пополнений "Троек".

С этого же дня владельцы физических карт могут выпустить виртуальные в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Виртуальная карта принимается к оплате в любом общественном транспорте города. Участие в тестировании разработки приняли 400 пассажиров и сотрудников транспортного комплекса.

Помимо этого, с 23 мая на Московских центральных диаметрах (МЦД) стартовало тестирование оплаты проезда по биометрии. В нем принимают участие по одному турникету на станциях Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы и Зеленоград-Крюково. До 2026 года такой формат оплаты планируют внедрить на всех станциях диаметров.

Проходом по биометрии в метро пользуются 370 тысяч человек, а каждый рабочий день по ней совершается более 150 тысяч поездок. В будущем оплату по биометрии планируется внедрить и на наземном транспорте.

С 20 мая в Москве изменились тарифы оплаты проезда в городском транспорте. Стоимость проезда по биометрии подорожала до 53 рублей. Остальные поездки выросли в цене в среднем менее чем на 2 рубля.

