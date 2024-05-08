Дептранс: тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся с 20 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 20 мая тарифы на проезд в городском транспорте Москвы будут изменены, сообщили в телеграм-канале Дептранса.

"Для дальнейшей эффективной работы транспортной системы мы скорректируем тарифы на проезд, чтобы вы продолжали пользоваться самым современным и комфортным городским транспортом. С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%. В столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние до 45% дешевле, чем в других мегаполисах России", – говорится в сообщении.

Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на 2 рубля, а проезд по биометрии будет стоить 53 рубля. Отмечается, что последний останется самым выгодным способом оплаты разовой поездки.

Инфографика: Дептранс

В несезон цены на регулярный речной транспорт снизятся на 20–50 рублей в зависимости от типа билета, при этом по "Единому" на 30 дней пассажиры смогут ездить на нем бесплатно.

Изменения не коснутся бесплатных пересадок с маршрута на маршрут наземного транспорта по "Тройке", привязанной в личном кабинете в приложениях "Метро Москвы" или "Московский транспорт", между метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД), в том числе при поездках из Зеленограда и Московской области.

Помимо этого, примерно на 5,5% увеличится стоимость перемещения и хранения автомобилей.

Инфографика: Дептранс

Ранее москвичам сообщили, что на всех турникетах в столичном метро появится возможность активации баланса "Тройки". По словам руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, сервис не повлияет на скорость прохода и позволит экономить время, так как не нужно будет искать на станциях желтые терминалы.