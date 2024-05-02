Число оплат проезда банковскими картами в метро и на МЦК выросло на 47%

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Число оплат проезда в Московском метрополитене и на МЦК банковскими картами за январь – март выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, за первые три месяца года пассажиры оплатили проезд таким способом более 72,7 миллиона раз.

"Москва – один из мировых лидеров по количеству способов оплаты в городском транспорте. После масштабного обновления оборудования платить за проезд банковскими картами можно на всех турникетах метро и МЦК. Их более чем четыре тысячи", – передает телеграм-канал Дептранса Москвы слова Ликсутова.

Заммэра подчеркнул, что пассажирам теперь удобнее пользоваться этим сервисом, поэтому он набирает популярность.

В начале года сообщалось, что москвичи порядка 92 миллионов раз воспользовались функцией биометрии в городском транспорте с момента запуска сервиса. В Дептрансе отмечали, что к нему подключились более 330 тысяч пользователей. Каждый будний день в метро по биометрии проходят около 150 тысяч раз.

