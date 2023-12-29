Около 400 тыс поездок совершили пассажиры электросудов в столице

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

С момента запуска регулярного речного транспорта пассажиры проехали почти 400 тысяч раз на двух направлениях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Электросуда пользуются большой популярностью. И все чаще горожане выбирают их в качестве транспорта для своих ежедневных поездок", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Оплатить проезд на речном транспорте можно с помощью карты "Тройка", билета "Кошелек", банковской карты или биометрии. При этом в билет "Единый" на 90 и 365 дней поездки включены в стоимость, а для детей в возрасте до семи лет в сопровождении взрослого проезд будет бесплатным.

Ранее регулярный речной электротранспорт столицы внесли в Книгу рекордов России. Проект получил российский и международный сертификаты.

До этого Ликсутов рассказал, что московские электросуда оснащены 32 светодиодными светильниками, позволяющие регулировать яркость и цветовую температуру в зависимости от времени суток.

Более 300 тыс поездок совершили пассажиры электросудов в Москве за полгода