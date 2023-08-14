Новые плавучие причалы и электросуда прибыли в Москву

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Пять новых плавучих причалов и четыре электросудна прибыли в Москву для работы на регулярном маршруте речного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Отмечается, что причалы изготовлены в Перми, они сделаны из высокопрочной стали. А электрические речные трамваи произведены в Санкт-Петербурге с использованием технологии лазерной сварки, что обеспечивает их долговечность. Финальная сборка причалов и судов осуществлялась в Москве.

Перед полноценным запуском на новых причалах протестируют системы управления, а электросуда пустят по тестовым маршрутам.

"Наши причалы и электросуда – полностью российская разработка, они современные, экологичные и не наносят никакого вреда акватории Москвы-реки. Переход на "зеленые" технологии <...> – это важный шаг в заботе о природе и здоровье жителей", – отметил Ликсутов.

Ранее вице-мэр рассказал, что московские электросуда оснащены 32 светодиодными светильниками, которые позволяют регулировать яркость и цветовую температуру в зависимости от времени суток, что создает на борту атмосферу уюта. Уникальность судов между тем подчеркивают светодиодные ленты, установленные на их корпусах.



Новое электросудно вышло на маршрут по Москве-реке