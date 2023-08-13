Последние рейсы электросудов отменили в Москве вечером 13 августа

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве отменили последние на вечер 13 августа рейсы электрических речных трамваев. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Отменены последние рейсы речного электротранспорта в связи с профилактическими работами на электросетях", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвал учитывать это изменение при планировании поездок по городу на общественном транспорте.

Первый регулярный речной маршрут электросудов запустили в Москве 20 июля. Он проходит от Киевского вокзала до причала у ЖК "Сердце Столицы".

Второй маршрут планируется запустить уже в ближайшие месяцы. Таким образом, в зоне обслуживания речного электротранспорта окажутся порядка 1,5 миллиона горожан.

