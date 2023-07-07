Второй маршрут электросудов по Москве-реке запустят в ближайшие месяцы – Ликсутов

Фото: Агентство "Москва"

Второй регулярный речной маршрут запустят в столице в ближайшие месяцы, в итоге в зоне обслуживания электросудов окажутся около 1,5 миллиона горожан. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.

"Задача, которую нам поставил мэр Москвы, когда мы планировали вообще работу над речным транспортом, <...> – это [создать условия] для тех людей, которые проживают где-то рядом с Москвой-рекой либо с нашей водной системой и для которых необходимо <...> передвигаться от одного берега на другой", – объяснил заместитель градоначальника.

Он отметил, что обычно путь с одного берега на другой занимает порядка 30–40 минут. Однако при наличии речного транспорта это время сокращается до 3–5 минут. Именно для решения данной задачи и задумывались регулярные речные маршруты, подчеркнул Ликсутов. При этом никто не запрещает пользоваться ими просто в туристических целях.

"Вообще круглогодичный маршрут сейчас он один, в ближайшие несколько месяцев будет второй маршрут. Цель <...> – это регулярный пассажирский сервис. В общей сложности эти два маршрута затрагивают почти полтора миллиона москвичей, которые [живут] в шаговой доступности от наших остановок или "шайб", как мы их называем, причалов специальных, которые мы сделали для электрических судов", – подытожил вице-мэр.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 7 июля в 17:28.

20 июня Владимир Путин и Сергей Собянин запустили первые речные трамвайчики на Москве-реке. Они ходят по маршруту от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце Столицы".

По словам мэра столицы, за две недели с момента запуска электросудов ими успели воспользоваться больше 22 тысяч пассажиров. Всего на маршруте курсируют восемь экологичных судов.



Ликсутов рассказал о запуске двух маршрутов электросудов по Москве-реке