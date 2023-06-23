Временную напольную навигацию с указанием выходов до речных причалов установили в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Временную напольную навигацию, которая будет указывать дорогу от станции до речных причалов, установили в столичном метрополитене. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что всего в метро поместили более 120 указателей. Их установили на станциях "Выставочная", "Деловой центр", "Киевская", "Кутузовская" и "Шелепиха".

"Для пассажиров заработал регулярный речной транспорт, который мы интегрировали в транспортную систему столицы. Чтобы пассажирам было проще ориентироваться и переходить с метро на причал, мы разместили на станциях временную напольную навигацию, которая указывает направление. Это отвечает задаче мэра Москвы Сергея Собянина по повышению комфорта поездок по городу", – подчеркнул заммэра.

До этого стало известно, что туристический маршрут на круглогодичном электросудне запустили на Северном речном вокзале. Он будет бесплатным с 22 по 28 июня. Маршрут позволит оценить электросуда и полюбоваться Северным речным вокзалом. Транспорт будет делать круг по каналу имени Москвы перед зданием вокзала.

20 июня Сергей Собянин и Владимир Путин запустили первые речные электросуда на Северном речном вокзале.

Отмечалось, что водный транспорт будет ходить круглый год между причалами Киевский и "Сердце Столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра.

Электросуда "Синички" вышли на регулярный водный маршрут в столице