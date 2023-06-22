Новый туристический маршрут речного транспорта заработал у Северного речного вокзала

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Туристический маршрут на круглогодичном электросудне запустили на Северном речном вокзале. Он будет бесплатным с 22 по 28 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что маршрут позволит оценить электросуда и полюбоваться Северным речным вокзалом. Транспорт будет делать круг по каналу имени Москвы перед зданием вокзала.

Гостей на борту, как указано в сообщении, ожидают панорамные окна, медиаэкраны, удобные сидения, беспроводной интернет и USB-слоты.

Отправка будет происходить каждый час с 10:00 до 20:00 от причала № 10. Время в пути составит около 15 минут, заключил Дептранс.

20 июня Сергей Собянин и Владимир Путин запустили первые речные электросуда на Северном речном вокзале.

Отмечалось, что водный транспорт будет ходить круглый год между причалами Киевский и "Сердце Столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра.

Дептранс Москвы утвердил тарифы для речных электросудов. Стоимость одной поездки составит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Тариф будет действовать до 31 августа. С 1 сентября все поездки на судах будут стоить 150 рублей.

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