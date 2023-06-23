Проезд на речном транспорте Москвы включили в стоимость "Единого" на 90 и 365 дней

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Владельцы абонементов "Единый" на 90 и 365 дней смогут бесплатно воспользоваться речным транспортом Москвы с 24 июня, поездки уже включены в стоимость абонемента, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В сообщении отметили, что по любым вопросам, которые связаны с оплатой проезда, можно обратиться к сотрудникам на причале, позвонить по номеру 3210 или написать в чат-бот Александра.

Ранее Дептранс утвердил тарифы для речных электросудов. Стоимость одной поездки составит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Тариф будет действовать до 31 августа. С 1 сентября все поездки на судах будут стоит 150 рублей.

Отмечалось, что пассажиры столичных электросудов смогут оплатить свои поездки при помощи бесконтактных банковских карт, "Тройки", через телефоны Android с функцией NFC и оплатой по биометрии.

20 июня Сергей Собянин и Владимир Путин во время посещения Северного речного вокзала запустили первые электрические суда на Москве-реке. Маршрут транспорта связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживают порядка 800 тысяч человек.

Первый в мире регулярный речной маршрут с экологичными электросудами запустили в столице