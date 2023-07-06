Собянин: за две недели новые электросуда перевезли по Москве-реке более 22 тыс пассажиров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С момента запуска первого регулярного маршрута электросудов по Москве-реке водный транспорт перевез более 22 тысяч пассажиров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Запуск маршрута состоялся две недели назад. По Москве-реке, между причалами "Киевский" и "Сердце столицы", начали курсировать восемь экологичных судов.

"Промежуточные остановки находятся около достопримечательностей города – многие в 5–7 минутах пешком. Так, например, недалеко от причала "Сити-Багратион" есть смотровая площадка с видом на небоскребы", – рассказал мэр.

Помимо этого, от причала "Сити-Центральный" пассажиры могут без труда добираться до торгового центра "Афимолл-Сити", от "Трехгорного" – к улице Новый Арбат и Дому правительства.

Речной транспорт был полностью интегрирован в систему столичного транспорта. Это позволяет пассажирам оплачивать поезд банковской картой, "Тройкой" или по биометрии.

Кроме того, владельцы билетов "Единый" на 90 или 365 дней также могут оплатить билет проездным. Поездка на речном транспорте уже включена в стоимость билета. Если же с оплатой возникнут сложности, пассажиры могут обратиться к сотрудникам причала, по номеру 3210 или написать в чат-бот Александра.



Речные электросуда в Москве собрали очереди пассажиров